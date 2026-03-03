Alloggi popolari: condizioni precarie e canoni in aumento 

Le criticità degli alloggi popolari di Su Pinu sono al centro di un’interrogazione presentata dai consiglieri comunali Francesca De Ambrosis (Forza Nuoro al Centro), Ivan Pinna (Cambiamo Nuoro) e Maura Chessa (Gruppo misto). Sollecitano chiarimenti sullo stato degli interventi di ripristino e sui problemi segnalati. «L’iniziativa - spiegano - nasce dopo aver ascoltato diversi assegnatari, che hanno rappresentato situazioni di difficoltà legate alle condizioni degli immobili e agli aspetti economici connessi alla locazione. Sono state segnalate problematiche strutturali quali infiltrazioni d’acqua, difetti di impermeabilizzazione, distacchi di intonaco, oltre a criticità su pavimentazioni e infissi».

«Alla consegna delle chiavi - aggiungono i consiglieri - è stato comunicato un aumento del canone di locazione, in alcuni casi superiore al triplo rispetto a quanto corrisposto. È stato riportato, ad esempio, il passaggio da 55,83 euro a dicembre a euro 221,68 a febbraio 2026. Le testimonianze evidenziano la condizione paradossale degli assegnatari: corrispondere un canone maggiorato pur non potendo usufruire pienamente dell’immobile, stante le gravi criticità costruttive».

