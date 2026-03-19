Allo Spazio Pira il report Anmic sulla disabilità 

È tempo di bilanci per l’Anmic. Domani alle 9,3, allo Spazio Pira in via Brigata Sassari, l’associazione di tutela e rappresentanza delle persone con disabilità con sede in città in via Porcu, presenterà pubblicamente il report sull’attività svolta nel corso del 2025, nell’ambito dell’incontro dal titolo “Trasparenza e impegno”.

Un appuntamento pensato non solo come un momento di rendicontazione e condivisione del lavoro portato avanti a tutela delle persone con disabilità, ma anche come occasione per offrire alla comunità e alle istituzioni uno sguardo concreto sull’impegno quotidiano dell’associazione in tutto il territorio della Città Metropolitana di Cagliari, al Medio Campidano e al Sulcis-Iglesiente. L’incontro consentirà di illustrare, numeri alla mano, l’ampio ventaglio di servizi e iniziative portati avanti nel corso dell’anno: dall’assistenza e dalla tutela rivolte alle persone con disabilità e alle loro famiglie, al supporto nell’orientamento ai servizi e alle prestazioni previste dalla normativa, fino all’accompagnamento nelle procedure di riconoscimento e tutela dei diritti. Accanto a queste attività, Anmic promuove anche iniziative ricreative e di socializzazione rivolte ai propri soci, con lo scopo di rafforzare le opportunità di relazione, partecipazione e integrazione nella vita sociale. La scelta dello Spazio Pira come sede dell’incontro non è casuale. La struttura ospita infatti diverse iniziative rivolte ai soci Anmic, momenti di incontro con finalità educative, artistiche, ludiche e culturali che contribuiscono a rafforzare la dimensione comunitaria e le opportunità di socializzazione. (g. da.)

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