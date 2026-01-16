Allarme rifiuti, via della Pace è una discarica 

I nuovi spazi del cimitero di Quartucciu, recentemente ampliati e riqualificati, finiscono ancora una volta al centro delle segnalazioni per comportamenti incivili. Fra cestini e aree verdi è ormai sempre più frequente imbattersi in nuovi rifiuti, lasciati durante la notte o nelle prime ore del mattino. Nei parcheggi compaiono spesso sacchi di rifiuti domestici, bottiglie di vetro e lattine, abbandonati senza rispettare le regole e il luogo.

L’ultimo caso è avvenuto ieri mattina in via della Pace, all’altezza della rotonda di via don Minzoni: sacchi colmi di bottiglie abbandonati ai piedi dei contenitori, rifiuti lasciati a terra e aiuole trasformate in discariche improvvisate.

Una situazione che alimenta il malcontento tra i cittadini, stanchi di vedere i cestini pubblici utilizzati come discariche per aggirare le regole della differenziata. Dalla zona, arriva dai residenti la richiesta di maggiori controlli e interventi mirati per fermare un fenomeno che sta danneggiando il decoro urbano e l’immagine.

RIPRODUZIONE RISERVATA