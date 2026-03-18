All’Alfieri la festa del “pi greco”  

Una festa dedicata al “pi greco”. L’originale iniziativa si è svolta ieri nella scuola media Alfieri: una mattinata all’insegna della matematica, ma anche della musica e dell’educazione fisica per rendere più divertente la manifestazione del “pi greco day” in collaborazione con alcuni ragazzi del liceo scientifico Pacinotti.

Sono stati loro a far svolgere una serie di attività didattiche ma anche di movimento e canto agli studenti delle medie, il tutto per celebrare il “pi greco”. Dunque arte, musica ed educazione fisica per il giorno che si festeggia ogni anno il 14 marzo e che essendo di sabato è stata organizzata il 17. Il collegamento con la data del 14 marzo non è casuale: nel formato anglosassone si scrive 3/14, proprio come le prime cifre del numero “pi greco”. La ricorrenza nasce nel 1988 grazie all’iniziativa del fisico Larry Shaw presso l’Exploratorium di San Francisco e coincide anche con il compleanno del celebre fisico Albert Einstein. L’Alfieri ha dunque organizzato la manifestazione nella palestra di via De Gioannis, con la partecipazione di tanti studenti.

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