Alla scoperta di Raterink e Albarracín 

Sarà pronto l’olandese Raterink a prendere il posto di Palestra in futuro? E Albarracín, riuscirà a diventare l’ennesimo calciatore uruguaiano a lasciare il segno nella storia del Cagliari? I più curiosi potranno trovare delle prime risposte guardando Torino-Cagliari del campionato Primavera 1, in programma oggi alle 14. Entrambi i giocatori della prima squadra arrivati in Sardegna attraverso il mercato di gennaio (ancora “oggetti misteriosi” non avendo esordito in Serie A, sinora) saranno in campo, intanto, con la maglia dell’Under 20 di Francesco Pisano, che sabato scorso ha pareggiato contro la Juventus e dopo appena quattro giorni, quindi, torna a Torino per un’altra partita particolarmente insidiosa e importante nella corsa verso la salvezza.

I più attesi

Era già in campo nel 2-2 contro i bianconeri l’esterno Othniel Raterink, che alla prima gara ufficiale con i colori rossoblù ha giocato tutti i novanta minuti più i cinque di recupero. Oggi sarà il giorno dell’esordio, invece, per il centrocampista Agustín Albarracín, che negli ultimi quattro mesi, di fatto, si è allenato e basta: il campionato uruguaiano si è chiuso a novembre.

L’obiettivo

Nel gruppo che è partito ieri in Piemonte per giocare la ventiseiesima partita di campionato, ci sono Malfitano, Sulev e Mendy, aggregati al Cagliari di Pisacane in occasione della trasferta a Parma per poi raggiungere i compagni della Primavera il giorno dopo a Torino per la sfida con la Juve. Oggi non ci sarà, invece, Trepy. Squalificato poi il capitano Cogoni, ammonito da diffidato nell’ultimo pareggio e protagonista con un super salvataggio all’ultimo fotogramma della partita. La rimonta nell’ultimo quarto d’ora per il quinto 2-2 nelle ultime sei gare ha dato segnali di vivacità, ma ha reso sempre più impellente il ritorno a una vittoria che manca addirittura dal 3 gennaio. Quello con il Torino, avanti di due posizioni in classifica con quattro punti di vantaggio, è l’ennesimo scontro diretto da cui trovare nuova linfa per il Cagliari Primavera di Pisano.

