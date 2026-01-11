alla fine esulta Sarroch 

A. San Giustino 2

ErmGroup Altotevere S.G. : Tesone, Biffi 6, Marzolla 21, Favaro 9, Chiella (L), Procelli 2, Alpini 9, Compagnoni 6, Pochini (L), Cappelletti 11, Quarta 16. N.e. Cipriani, Cherubini, Marra. All. Bartolini

Sarlux Sarroch : Curridori 1, Capelli 15, Leccis 2, Partenio 5, Stabrawa 24, Mocci (L), Giaffreda (L), Matani 4, Saibene 13, Agrusti 12, Iannaccone. N.e. Kubaszek, Romoli. Pisu. All. Denora Caporusso

Parziali : 23-25, 19-25, 25-21, 25-20, 11-15

Ora la Sarlux Sarroch inizia a fare sul serio. A San Giustino, nella partita che chiudeva la terza di ritorno di A3 di volley, ha battuto 3-2 l’Altotevere. Un successo che vale il quinto posto e il ruolo di capofila del drappello di squadre in lotta per i playoff. Di fronte alla terza in classifica la Sarlux non ha avuto nessuna esitazione. Il rimpianto è per aver sciupato il vantaggio di 2-0. Il calo del rendimento, evidenziato da errori in ricezione e in attacco, ha favorito la crescita degli avversari. L’inerzia della partita non è però cambiata nel tie break, Sarroch è partita forte, è stata raggiunta ma non si è scomposta.

Primo set incerto, sestetti affiancati sino al 23-23, decisivi l’attacco con “mani out” di Capelli e il muro di Stabrawa. Fila via liscio il secondo, chiuso dal muro a due di Partenio e Agrusti. Quando, nel terzo, l’ace di Partenio porta Sarroch avanti (11-10), gli umbri alzano il muro e riaprono la partita. E nel tie break Sarroch offre il meglio, sino all’ace di Curridori e il punto finale di Matani.

