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I dati.
19 marzo 2026 alle 00:31

Alghero cresce, la vacanza si allunga e va oltre l’estate 

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Crescono i flussi turistici, mentre la vacanza si allunga, anche nei mesi spalla. Alghero riparte dai numeri e, alla vigilia di una nuova stagione, prova a fare un check-up delle ultime annate, scoprendo indicatori in forte crescita e non solo d’estate. Nel triennio 2023-2025 gli arrivi sono aumentati del 26,66 per cento con un’accelerazione significativa proprio nell’ultimo anno, che segna un incremento del 15,83 per cento. Un dato che, a giudizio dell’Amministrazione Cacciotto, racconta non solo la ripresa post-pandemia, ma una vera fase espansiva della destinazione.

Aumentano anche i pernottamenti, altro indicatore chiave per misurare l’impatto economico del turismo. Secondo i numeri a disposizione degli uffici comunali, le notti in hotel e nelle strutture extra-alberghiere sono lievitate del 25,67 per cento nell’ultimo triennio. Significa più presenze, dunque, ma anche una maggiore capacità di trattenere i visitatori, allungando la permanenza media e distribuendo meglio la spesa sul territorio. Un effetto diretto su ristorazione, commercio, servizi e indotto. Ma il dato più interessante riguarda forse il cambio di paradigma: la bassa stagione non è più così “bassa”.

Non solo estate

Tra gennaio e aprile e tra ottobre e dicembre si registra un aumento degli ospiti del 19,23 per cento, sempre nel triennio, con un’accelerazione evidente nell’ultimo anno. «Come Amministrazione stiamo lavorando per rendere Alghero sempre più bella, pulita, accogliente e viva tutto l’anno, attraverso interventi concreti sul decoro urbano, sui servizi e su un calendario di eventi capace di sostenere la destagionalizzazione. Il turismo funziona davvero quando una città è curata e vivibile prima di tutto per chi la abita», commenta il sindaco Raimondo Cacciotto. L’Amministrazione comunale sta reinvestendo le risorse dell’imposta di soggiorno in servizi, manutenzioni, decoro urbano e promozione. «Stiamo lavorando per rafforzare la competitività della destinazione Alghero, migliorando la qualità dell’offerta e puntando su una promozione sempre più integrata, capace di valorizzare tutte le potenzialità del territorio durante tutto l’arco dell’anno», aggiunge l’assessora al Turismo e Sviluppo economico Ornella Piras.

Gli imprenditori

Il balzello di recente è raddoppiato per l’extra alberghiero e i maggiori introiti (si stima un incasso di circa 3milioni di euro) saranno impiegati proprio per venire incontro alle richieste più volte presentate dagli imprenditori della vacanza. «Come Consorzio stiamo lavorando assieme all’Amministrazione per sviluppare il turismo di spalla», conferma Bianca Bradi, la presidente del Consorzio turistico Riviera del Corallo. «In primis enogastronomia, turismo outdoor con le meravigliose attività del Parco con cui collaboriamo da tempo, - prosegue Bradi - con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi offerti e promuovere un turismo sostenibile e accessibile».

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