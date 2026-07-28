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Otorinolaringoiatria
29 luglio 2026 alle 00:46

Alcuni sintomi devono far riflettere 

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Come riconoscerla?

La vertigine di natura periferica è di pertinenza otorinolaringoiatrica, quella centrale è invece causata da problematiche neurologiche, a volte acute che possono anche compromettere la vita del paziente. Vi sono alcuni sintomi a cui fare molta attenzione: grave mal di testa, spesso definito dal paziente come “il peggiore della propria vita”, difficoltà a parlare (sia ad articolare le parole che a comporre la frase), riduzione della forza di un arto, comparsa di asimmetria del volto (paralisi del nervo facciale), visione doppia o ancora perdita della vista o suo offuscamento, perdita di coscienza o sensazione di forte disorientamento, dolore toracico.

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