Alcuni sintomi devono far riflettere 

Come riconoscerla?

La vertigine di natura periferica è di pertinenza otorinolaringoiatrica, quella centrale è invece causata da problematiche neurologiche, a volte acute che possono anche compromettere la vita del paziente. Vi sono alcuni sintomi a cui fare molta attenzione: grave mal di testa, spesso definito dal paziente come “il peggiore della propria vita”, difficoltà a parlare (sia ad articolare le parole che a comporre la frase), riduzione della forza di un arto, comparsa di asimmetria del volto (paralisi del nervo facciale), visione doppia o ancora perdita della vista o suo offuscamento, perdita di coscienza o sensazione di forte disorientamento, dolore toracico.