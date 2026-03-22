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23 marzo 2026 alle 00:35

alcaraz già fuori, oggi torna sinner, Paolini sconfitta 

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Miami. Al Masters 1000 di Miami, che nel torneo maschile già aveva visto cadere una dopo l’altra diverse teste di serie (Darderi, Draper, Cobolli, Bublik, De Minaur, Tien, Nakashima, Favidovich Fokina, Rublev Norrie), ecco la sorpresa più grande: nei sedicesimi di finale esce anche Carlos Alcaraz.

Il numero uno del mondo è stato battuto in tre set dallo statunitense Sebastian Korda: 6-3 5-7 6-4 il punteggio finale a favore di Korda, che nel secondo set era stato rimontato da 5-3 a 5-7. Oggi tornerà in campo Jannik Sinner che sfiderà il francese Corentin Moutet (30 del tabellone) per rincorrere il traguardo del “ Sunshine Double ”, dopo il trionfo a Indian Wells. Ieri notte è tornato in campo Matteo Berrettini contro il monegasco Valentin Vacherot.

Rimpianto italiano

Intanto l’italia perde anche la sua migliore giocatrice. Il primo set conquistato dopo un’avvincente battaglia fatta di break e contro-break aveva illuso i tifosi azzurri che già vedevano Jasmine Paolini avanzare al quarto turno del Miami Open. La trentenne di Bagni di Lucca, numero 7 del ranking mondiale e del tabellone, ha invece subito una cocente rimonta per mano della lettone Jelena Ostapenko, perdendo in tre set con il punteggio di 5-7, 6-2, 7-5. L’italiana era favorita (la Ostapenko è 24 al mondo) ma non è riuscita a dare continuità a un primo set conquistato con autorevolezza cedendo dopo una battaglia durata oltre due ore e mezza.

Sul cemento dell’Hard Rock Stadium la campionessa toscana ha visto sfumare game dopo game la possibilità di accedere agli ottavi del torneo Wta 1000. Ora Ostapenko dovrà vedersela con l'ucraina Elina Svitolina, n. 8 del ranking e 9 del seeding, reduce dalla semifinale a Indian Wells e tennista più vincente (20 successi) di questa prima parte di 2026, o l’americana Haley Baptiste, n. 45 Wta.

Da parte sua la Paolini resta in Florida per il torneo di doppio con Sara Errani. Tabellone nel quale non c'è più Elisabetta Cocciaretto, eliminata con la croata Ruzic dalla coppia Samsonova-Kenin (6-1, 6-3). A proposito di doppio, ieri battuti (da Gonzalez/Pel) Luciano Darderi e il brasiliano Fernando Romboli.

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