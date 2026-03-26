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Maltempo.
27 marzo 2026 alle 00:22

Alberi spezzati e disagi per il forte vento 

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Alberi sradicati, cavi elettrici pericolanti, pali della luce e cartelloni pubblicitari a terra. È stata una giornata di disagi in tutta la città a causa del maltempo. Le raffiche di maestrale di ieri hanno colpito anche il capoluogo, costringendo i Vigili del fuoco agli straordinari. Sono stati numerosi, infatti, gli interventi, così come le chiamate di richiesta di soccorso giunte al centralino della caserma di viale Marconi.

Era stata annunciata come una giornata di allerta meteo, con l’avviso di condizioni avverse per vento e mareggiate diffuso dalla Protezione Civile regionale. Tra i vari disagi, in piazza Ingrao, vicino a via Roma, sono caduti diversi alberi. Danni anche in altre zone della città, come per esempio al Brotzu, dove un albero è finito sopra un’auto in sosta nei parcheggi dell’ospedale. Una delle squadre dei Vigili del fuoco è dovuta intervenire in via San Lucifero per mettere in sicurezza un palo elettrico caduto a causa del vento e che fortunatamente non ha coinvolto nessuno. Problemi anche in viale Colombo e a Pirri, dove il maestrale ha sradicato i pannelli fotovoltaici posizionati sul tetto del Meucci. Vicino alla piscina di Terramaini, invece, è finito a terra, sopra un marciapiede, un cartellone pubblicitario. Anche in questo caso nessun ferito e nessuna persona coinvolta. Sul posto è arrivata anche la Polizia locale, impegnata in tutta la città proprio per i vari disagi provocati dal maltempo.

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