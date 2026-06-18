Alberi non potati, i pedoni non passano 

Percorso a ostacoli per i pedoni che si trovano a passare in via Mercadante. Le fronde degli alberi, rami e siepi che fuoriescono da abitazioni private impediscono il transito costringendo chi si sposta a piedi a passare in mezzo alla strada. Un problema che si ripete periodicamente, estate o inverno non fa differenza.

«È assurdo che non si provveda a far tagliare queste piante», dice una passante Anna Maria Corrias, «e non è solo in via Mercadante che ci sono queste situazioni. In viale Marconi ogni tanto non tagliano la siepe e devi passare in mezzo alla strada tra le auto che sfrecciano ad alta velocità e poi ci sono anche altre zone dove non si riesce a passare».

In realtà l’ordinanza c’è. Imponeva entro il 2 giugno ai proprietari privati non solo le bonifiche dei terreni da sterpaglie e rifiuti ma anche di eliminare rami, siepi e così via che sporgono dai giardini su strade e marciapiedi. Proprio nelle scorse settimane sono iniziati i controlli degli agenti della Polizia locale per verificare il rispetto dell’ordinanza. E sono ancora tantissimi i terreni che non sono stati ripuliti non solo nel litorale ma anche in centro, con le erbacce che spuntano anche lungo via Leonardo da Vinci ai bordi della strada.

RIPRODUZIONE RISERVATA