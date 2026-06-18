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Via Mercadante.
19 giugno 2026 alle 00:33

Alberi non potati, i pedoni non passano 

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Percorso a ostacoli per i pedoni che si trovano a passare in via Mercadante. Le fronde degli alberi, rami e siepi che fuoriescono da abitazioni private impediscono il transito costringendo chi si sposta a piedi a passare in mezzo alla strada. Un problema che si ripete periodicamente, estate o inverno non fa differenza.

«È assurdo che non si provveda a far tagliare queste piante», dice una passante Anna Maria Corrias, «e non è solo in via Mercadante che ci sono queste situazioni. In viale Marconi ogni tanto non tagliano la siepe e devi passare in mezzo alla strada tra le auto che sfrecciano ad alta velocità e poi ci sono anche altre zone dove non si riesce a passare».

In realtà l’ordinanza c’è. Imponeva entro il 2 giugno ai proprietari privati non solo le bonifiche dei terreni da sterpaglie e rifiuti ma anche di eliminare rami, siepi e così via che sporgono dai giardini su strade e marciapiedi. Proprio nelle scorse settimane sono iniziati i controlli degli agenti della Polizia locale per verificare il rispetto dell’ordinanza. E sono ancora tantissimi i terreni che non sono stati ripuliti non solo nel litorale ma anche in centro, con le erbacce che spuntano anche lungo via Leonardo da Vinci ai bordi della strada.

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