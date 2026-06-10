Alberi malati e crollo di rami: è emergenza 

Dal Quartiere del Sole a San Benedetto, da viale Sant’Ignazio a Santa Gilla. In città è emergenza per la caduta di alberi, come nel caso di via Scirocco, dove il crollo ha ferito una ragazza e distrutto due auto. Fortunatamente le condizioni della giovane non erano gravi: è stata trasportata in ospedale in codice giallo, ma le conseguenze sarebbero potute essere ben peggiori. La causa non sarebbe il vento (non soffiava così forte da giustificare il crollo) ma una carie individuata nella parte superiore di un eucalipto dai tecnici del Servizio verde pubblico al termine dei rilievi. Proprio per questo ieri l’esemplare è stato interamente abbattuto per ragioni di sicurezza. «In considerazione del danneggiamento di parte della recinzione perimetrale in legno», spiegano dal Comune, «sono state posizionate delle transenne per la messa in sicurezza dell’area in cui si è verificato lo schianto».

I controlli

L’albero del Quartiere del Sole non è l’unico a essere stato abbattuto. Anzi, i controlli nei vari rioni si sono ulteriormente intensificati «in conseguenza delle condizioni meteo avverse della prima parte del 2026, culminate con il ciclone Harry», riferiscono dal Comune, «per verificare l’eventuale peggioramento delle condizioni di stabilità delle alberature della città». E, in fase di monitoraggio, «il Servizio verde pubblico ha riscontrato in alcune alberature un peggioramento tale da obbligare all’abbattimento di alcuni esemplari di Pino d’Aleppo, a dimora in aree particolarmente frequentate». Recentemente si erano registrati dei casi proprio di pini spezzati in viale Sant’Ignazio: l’ultimo nella notte del 31 maggio scorso su un’auto in sosta a pochi metri dall’ingresso della facoltà di Economia. Il 3 giugno, invece, a causa del forte maestrale era crollato un grosso ramo in via Sant’Alenixedda, finendo su tre auto parcheggiate. Un altro episodio si era verificato in via Santa Gilla, fortunatamente senza conseguenze.

La schedatura

I casi aumentano e la preoccupazione cresce per la situazione. Anche perché sono diversi gli alberi a rischio caduta. «Abbiamo censito circa 30mila alberi in città, di cui 20mila della viabilità che sono stati fatti oggetto di monitoraggio e schedatura, con indici di relativa criticità», ha precisato Luisa Giua Marassi, assessora all’ecologia urbana, ambiente e verde pubblico. «In ogni caso, alla luce di quanto accaduto», riferendosi all’episodio di via Scirocco, «ho già dato disposizioni di procedere all’immediata e più approfondita verifica degli altri alberi simili insistenti nella zona, al fine di verificare ulteriori criticità e salvaguardare il più possibile l’incolumità delle persone».

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