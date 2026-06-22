Al via il cantiere per il locale sul Belvedere 

Il punto ristoro comunale sul “Belvedere Memorial” di viale Europa, a Monte Urpinu, in uno degli angoli più panoramici della città, presto avrà una nuova vita. Dopo un lungo e complesso iter burocratico, l’area che nella Seconda guerra mondiale ospitava una postazione contraerea gestita dalla Marina Militare e sino al 12 ottobre 2012 la discoteca Sesto Senso, poi chiusa per alcune irregolarità, sarà riqualificata e trasformata in un bar ristorante. ««L’intervento sarà pari a un valore di oltre 300.000 euro, l’obiettivo è realizzare un ristorante con spazi annessi dove sorgevano le mitragliere». spiega Raffaele Ventura, amministratore delegato dell’associazione temporanea di imprese che si è aggiudicata la concessione e che gestisce controlla Terramaini, il parco della Musica e l’Ex Vetreria. «I nostri programmi prevedono l’assunzione di almeno cinque dipendenti a turno durante l’orario di apertura che dovrebbe estendersi dalle 10,30 a mezzanotte».

La concessione, rilasciata nel 2024, avrà una durata di nove anni. «Entro luglio inizieremo i lavori di demolizione delle verande e la pulizia, stimiamo di ultimare i lavori di riqualificazione e inizio attività in circa un anno. Per quanto riguarda la concessione – afferma Ventura – chiederemo una proroga necessaria per recuperare il periodo di inattività». (a. a.)

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