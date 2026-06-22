VaiOnline
Monte Urpinu.
23 giugno 2026 alle 00:22

Al via il cantiere per il locale sul Belvedere 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il punto ristoro comunale sul “Belvedere Memorial” di viale Europa, a Monte Urpinu, in uno degli angoli più panoramici della città, presto avrà una nuova vita. Dopo un lungo e complesso iter burocratico, l’area che nella Seconda guerra mondiale ospitava una postazione contraerea gestita dalla Marina Militare e sino al 12 ottobre 2012 la discoteca Sesto Senso, poi chiusa per alcune irregolarità, sarà riqualificata e trasformata in un bar ristorante. ««L’intervento sarà pari a un valore di oltre 300.000 euro, l’obiettivo è realizzare un ristorante con spazi annessi dove sorgevano le mitragliere». spiega Raffaele Ventura, amministratore delegato dell’associazione temporanea di imprese che si è aggiudicata la concessione e che gestisce controlla Terramaini, il parco della Musica e l’Ex Vetreria. «I nostri programmi prevedono l’assunzione di almeno cinque dipendenti a turno durante l’orario di apertura che dovrebbe estendersi dalle 10,30 a mezzanotte».

La concessione, rilasciata nel 2024, avrà una durata di nove anni. «Entro luglio inizieremo i lavori di demolizione delle verande e la pulizia, stimiamo di ultimare i lavori di riqualificazione e inizio attività in circa un anno. Per quanto riguarda la concessione – afferma Ventura – chiederemo una proroga necessaria per recuperare il periodo di inattività». (a. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La Giunta: «La procedura rispetta i criteri nazionali». Sui portali regionali nessuna informazione sui nuovi servizi

L’ospedale di comunità è un cantiere

Al Marino di Cagliari transenne e ponteggi: per i 40 posti letto c’è da attendere 
Alessandra Ragas
Il ballottaggio

Ribaltone a Tempio: Gianna Masu straccia l’uscente Addis

Una donna guiderà il Comune per la prima volta Già montano le polemiche sui voti di Biancareddu 
Andrea Busia
L’emergenza

Monastir, migranti in fuga dal Cpa diventato Hotspot «Una situazione esplosiva»

I sindacati di polizia: scappano prima ancora dell’identificazione 
Luigi Almiento
Sulmona

Sorelle scomparse: una videochiamata incastra la mamma

In carcere con il compagno e il nonno Il sequestro era pianificato da tempo 