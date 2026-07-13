Al via i ripristini stradali dopo gli interventi di Abbanoa 

Settimana di lavori stradali a Sestu. Dopo via Tripoli, anche in via IV Novembre, via Monte Santo e via Fosse Ardeatine. Anche qui ci saranno dei lavori per ripristinare l’asfalto, a carico di Abbanoa, dopo i recenti scavi. Nelle strade scatterà anche il divieto di sosta e di transito, progressivo in via Tripoli.«Purtroppo l’intervento è stato autorizzato prima dell’introduzione del vigente regolamento sulla manomissione del suolo pubblico e questa tempistica penalizza Sestu, poiché con le nuove norme regolamentari introdotte dall'amministrazione Secci, avremmo ottenuto un ripristino molto più ampio e duraturo», afferma Matteo Taccori, consigliere con la delega ai Lavori Pubblici. Certamente molti cittadini sono rimasti delusi quando hanno scoperto che l’asfalto nuovo verrà messo solo sui punti dove Abbanoa ha scavato, non sull’intera strada. Qualche malumore anche per la viabilità stravolta. Intanto, «con le cautele del caso», l’autobus Arst continuerà comunque a passare da via Tripoli per svoltare in via Montgolfier.

«Nei prossimi giorni, ultimata la pulizia del fondo, si procederà con i ripristini definitivi», garantisce Taccori, «mi impegno personalmente a svolgere il mio ruolo monitorando ogni fase dei lavori con gli uffici tecnici e richiamando le ditte alle responsabilità se ci saranno carenze».

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