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20 marzo 2026 alle 00:32

Al Teatro Lirico in scena c’è Norma 

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Ben tornata Norma . Dopo 12 anni di assenza dal palco del Teatro Lirico cagliaritano di via Sant’Alenixedda viene riportata in scena tragedia lirica in due atti su libretto di Felice Romani, dalla tragedia Norma ou L’infanticide di Alexandre Soumet, e musica di Vincenzo Bellini per la regia di Elena Barbalich.

L’appuntamento è per oggi alle 20 (turno C), domani sera alle 19 (turno G) e domenica 22 alle 17 per il turno D. La recita per le scuole Opera NextGen (che prevede l’esecuzione in forma ridotta, 60 minuti circa) è per stamane alle 11. Nel ruolo di narratore si esibisce l’attore cagliaritano Massimiliano Medda.

La recita dedicata, invece, al progetto Oltre Insieme (dopo quella di ieri) è per oggi alle 20.

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