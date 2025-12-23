Al sud è lotta a quattro 

Mancano ancora novanta minuti alla conclusione del girone d’andata e i due raggruppamenti del campionato di Promozione hanno salutato il 2025 offrendo indicazioni già piuttosto chiare. Nel girone A la lotta per il vertice è apertissima, con quattro squadre racchiuse in pochi punti, mentre nel girone B l’Alghero sta letteralmente dominando la scena: sedici vittorie in altrettante gare hanno scavato un solco profondo rispetto alle inseguitrici e, nonostante manchi ancora molto alla fine della stagione, appare quanto mai improbabile che qualcuno possa sottrarre ai catalani la promozione in Eccellenza, alla luce del trend attuale.

Il girone A

Nel girone A, la corsa al primo posto vede attualmente appaiate Guspini e Castiadas. Subito alle loro spalle si colloca la Villacidrese, reduce da sei vittorie consecutive e da nove risultati utili di fila, per un totale di 25 punti conquistati nel periodo. In piena corsa anche il Terralba, distante appena tre lunghezze dalla vetta. Si tratta di formazioni che si equivalgono anche sul piano dei numeri: il Castiadas di Bebo Antinori può vantare il miglior attacco del girone con 32 reti, la miglior difesa (12 gol subiti) ed è anche la squadra meno battuta, con una sola sconfitta. Guspini e Villacidrese seguono a ruota con 31 gol realizzati e 14 incassati, mentre il Terralba ne ha segnati 29 subendone 13. Al quinto posto si trova il Vecchio Borgo Sant’Elia, già più staccato, con un ritardo di dodici punti dalla coppia di testa. «È un campionato estremamente equilibrato», sottolinea Antinori, «e la seconda parte della stagione sarà durissima, senza risultati scontati».

Si salvi chi può

In zona retrocessione, Ovodda, Tonara e Freccia Parte Montis risultano leggermente staccate, ma i distacchi restano contenuti. Proprio l’Ovodda, fanalino di coda, ha ritrovato il successo dopo tredici giornate, un segnale chiaro della volontà di non arrendersi.

Il girone B

Nel girone B, invece, l’Alghero sta disputando un campionato a parte. La squadra guidata da Mauro Giorico non ha lasciato spazio alle avversarie, collezionando sedici successi consecutivi con numeri impressionanti: 54 gol segnati e appena 11 subiti. Alle spalle dei catalani si sono alternate in seconda posizione Usinese e Bonorva; attualmente i rossoblù occupano la piazza d’onore, ma con un distacco di dodici punti dalla capolista. La corsa ai playoff resta comunque apertissima: oltre a seconda e terza forza, sono pienamente in gioco Ozierese, Luogosanto, Macomerese, Coghinas e San Giorgio Perfugas, con l’Arzachena che proverà a rientrare nella lotta. Nella parte bassa della classifica, situazione estremamente delicata per il Tuttavista, fermo a soli tre punti.

RIPRODUZIONE RISERVATA