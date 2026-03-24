Al Red Valley con Sfera Ebbasta ed Ernia 

Due rapper, per (ri)cominciare. Tra i primi nomi della XI edizione del Red Valley, di scena a Olbia dal 13 al 15 agosto, spiccano Sfera Ebbasta ed Ernia: i due artisti milanesi si esibiranno alla Olbia Arena a Ferragosto, nella terza e ultima serata del festival.

Per entrambi si tratta di un gradito ritorno: il primo, all’anagrafe Gionata Boschetti, è tra i protagonisti fissi del Red Valley, che frequenta dal 2023, mentre per Ernia, al secolo Matteo Professione, sarebbe la seconda volta dopo l’esperienza di 3 anni fa. Nella stessa serata sul palco gallurese saliranno Samurai Jay e Rrari Dal Tacco, altro gradito ritorno, mentre il giorno prima, il 14 agosto, toccherà a Kid Yugi e Promessa, al Red Valley già lo scorso anno, e a Noyz Narcos, che nel 2024 si esibì con Salmo. Dopo aver celebrato il traguardo dei 10 anni, il festival prodotto e organizzato da Magma Events si prepara a tornare confermandosi tra gli appuntamenti più attesi dell’estate.

La presenza negli anni di protagonisti assoluti della musica italiana e internazionale, da Max Pezzali a Fabri Fibra, dai Black Eyed Peas ad Alok e a Macklemore, dimostra come il Red Valley sia capace di unire generi e artisti molto diversi tra loro, da cui il successo della manifestazione che nelle ultime quattro edizioni ha “staccato” oltre 350mila biglietti. Nelle prossime settimane verranno ufficializzati altri nomi – gettonatissimi i “reduci” del Festival di Sanremo, J-Ax e Tredici Pietro più il “sogno” Sal Da Vinci – e le novità destinate ad ampliare la proposta artistica e scenografica con produzioni spettacolari.

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