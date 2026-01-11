Al Molo Ichnusa tutto è pronto per lo spettacolo 

La cerimonia ufficiale di presentazione della nuova Coppa America e dei team che parteciperanno alla Louis Vuitton America’s Cup si terrà il 21 gennaio alla Corte del Palazzo Reale di Napoli. Oltre a Grant Dalton, leader del team defender New Zealand, detentore della coppa, saliranno sul palco i cinque equipaggi sfidanti: Luna Rossa, Athena Racing di Ben Ainslie, il Circolo del Remo e della Vela Italia, Alinghi di Ernesto Bertarelli e i francesi di K-Challenge.

Tutto il tifo, neanche a dirlo, è per il team Luna Rossa Prada Pirelli, che proprio al porto di Cagliari ha lo storico quartier generale e ha da sempre provato tutti gli scafi che hanno poi partecipato alla più prestigiosa competizione velica del mondo, nata nel 1851. Venerdì prossimo, tra l’altro, è in programma una conferenza stampa alle 10.30 proprio nella sala convegni del Molo Ichnusa. Per la Sardegna la prima regata della Louis Vuitton potrebbe essere uno dei più importanti eventi sportivi dell’anno: è la gara con cui si decide lo sfidante che nel 2027 contenderà la Coppa America al Team New Zeland. «Un grande spettacolo», assicura l’assessore allo Sport, Giuseppe Macciotta, «con importantissime implicazioni economiche, al quale i nostri cittadini risponderanno con entusiasmo attribuendo alla competizione il giusto tributo».

