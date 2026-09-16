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17 settembre 2026 alle 00:36

Al Forte Village Dessolis ko al primo turno 

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Con la sconfitta di Barbara Dessolis, si esaurisce la presenza di tennisti sardi nei tabelloni di singolare del primo Itf Combined sui campi del Forte Village. La portacolori del Tc Cagliari, ripescata come lucky loser dopo aver perso nel turno decisivo delle qualificazioni, è stata sconfitta 6-0, 6-2 dalla testa di serie numero 7 Viola Turini. Nel doppio maschile, buon esordio per Lorenzo Carboni (Tc Alghero) che, numero 4 del tabellone in coppia con Filippo Garbero, ha superato 6-3, 6-4 Lorenzo Comino e Samuele Seghetti e, nei quarti di finale, sfiderà Alessandro Battiston e Andrea De Marchi. Punti mondiali nella specialità anche per Matteo Mura (Torres) che, in coppia con Federico Bove, ha superato 7-5, 6-4 Daniel Amarandei e Sebastiano Cocola. Per lui, nei quarti ci sono Niccolò Catini e Gabriele Noce (Tc Alghero). Niccolò Dessì (Quattro Mori Tennis Team), con Vittorio Gillerio, è stato eliminato 6-3, 6-1 da Filippo Alfano e Gabriele Crivellaro.

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