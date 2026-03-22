al Decimo 07 basta un gol di Licciardò per salire in vetta 

Acc. Sulcitana 2

Giov. Sarroch 0

Acc. Sulcitana : Grosso, Ambu, Mattana, Piga, Lai, Mudu, Contu (80’ Farci), Foddi, Cacciuto (70’ M.Piras), Orgiana, Cardia. Allenatore Loi.

Gioventù Sarroch : Maringiu, Sirigu (86’ Floris), Livesi, Meloni, Mura, Mina (71’ Pisu), Amorati, Giacoboni Cannas, Stocchino (65’ Sanna), Balistreli (65’ Scano).

Allenatore Falco.

Arbitro : Barabino dI Sassari.

Reti : 52’ Orgiana, 57’ Contu.

Villa San Pietro. L’Accademia Sulcitana si aggiudica la sfida con la Gioventù Sarroch. Primo tempo equilibrato, con grande agonismo e gioco concentrato a centrocampo. Il Sarroch, come anche i padroni di casa, costruisce buone trame e crea alcune occasioni senza riuscire a concretizzare. Nella ripresa l’Accademia entra con maggiore determinazione e al 52’ passa in vantaggio con Orgiana: destro in area, Marongiu tocca ma non basta. Il Sarroch prova a reagire ma al 57’ arriva il raddoppio con una perla di Contu: lanciato sulla fascia da Foddi, salta il difensore e di controbalzo di sinistro piazza il pallone sul secondo palo, imprendibile. Nonostante il doppio svantaggio, il Sarroch continua a spingere e crea diverse occasioni, ma manca precisione sotto porta. L’Accademia si difende e porta a casa un match combattuto.



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