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San Nicolò Gerrei
01 luglio 2026 alle 00:35

Aiuti a famiglie con bambini sino a tre anni 

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San Nicolò Gerrei punta sui voucher per aiutare le famiglie con bambini da zero a tre anni. La Giunta ha approvato gli indirizzi per l’utilizzo del Fondo di solidarietà comunale: per il 2026 al paese sono stati assegnati 23.004,17 euro, fondi nazionali. Le risorse saranno erogate come contributi per rimborsare le rette dei servizi educativi anche in strutture autorizzate di altri Comuni. La decisione è legata all’assenza, nel territorio del paese, di asili nido pubblici o privati autorizzati e di una sezione primavera. Potranno fare domanda le famiglie residenti, comprese quelle monogenitoriali o di fatto, con figli fiscalmente a carico tra 0 e 3 anni anche in adozione o affido. Sono richiesti un Isee minorenni in corso di validità non superiore a 40mila euro e la documentazione delle spese sostenute nel 2026. Il rimborso potrà arrivare fino a 2.500 euro per minore e sarà cumulabile con altri sostegni come i bonus nido Inps e regionali: in quel caso il Comune coprirà solo la quota rimasta a carico della famiglia. (s. m.)

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