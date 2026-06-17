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Via Vittorio Emanuele.
18 giugno 2026 alle 00:39

Aiuole senza piante e fiori, la protesta dei residenti 

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Erano stati messi per abbellire le isole spartitraffico dopo il progetto di riordino della strada ma i vasconi tra via Vittorio Emanuele e via La Marmora, restano inesorabilmente vuoti e spogli. Niente fiori colorati, ma soltanto una piantina sistemata dai residenti che rischia di seccarsi in fretta perché qui non arriva nemmeno l’acqua per innaffiarla. Così adesso monta la protesta degli abitanti della zona.

«Mettono fiori in tutte le aiuole» dice Antonella Pani, «soprattutto in quelle davanti al Comune e in via Porcu, qui invece niente. Quando avevano fatto i lavori avevano fatto tante promesse invece questi vasi sono rimasti spogli, solo io ho messo questa pianta». Proprio i residenti all’inizio avevano portato qualche fiore che poi, in mancanza di acqua, si era appassito, «perché non vengono nemmeno ad innaffiare» aggiunge Pani, «noi cerchiamo di fare quello che possiamo ma non può di certo bastare».

Aiuole spartitraffico e vasconi erano stati realizzati per la lotta contro sosta selvaggia. Parte di questi erano stati distrutti subito dopo quando un’auto vi era finita contro. Poi un paio erano stati rimessi al loro posto ma senza fiori né arredo urbano. E c’è anche chi, nonostante gli spartitraffico, continua a lasciare l’auto in mezzo alla strada.

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