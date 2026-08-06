Ai “tricolori” secondo argento per Silvia Piras negli 800 stile 

Silvia Piras doppia l’argento dei 400 e si prende anche quello degli 800 stile libero Juniores ai campionati italiani estivi di categoria di nuoto di Roma. La nuotatrice dell’Esperia, seguita da Mauro Coni e Marco Cara, ha chiuso in 8'52”32 migliorando il suo primato sardo assoluto di altri 6” e arrendendosi soltanto alla fiorentina Sofia Biagi. Nella gara conclusiva del programma di ieri, era attesa con curiosità anche la prova di Fabio Dalu, già sesto sui 400: l’esperino dell’Esercito ha confermato il piazzamento sulla doppia distanza in 8’06”86. Piras aveva in precedenza nuotato i 100 in 1'00”44, senza ambizioni di piazzamento. Nei 100 sl Juniores, Gabriele Cocco (SportEr, Juniores) ha ottenuto il 16° posto complessivo in 52”05. Tornando agli 800, tra gli Juniores Mirko Rivano (Acquasport) ha concluso in un 8'45”53 che non lo rappresenta; tra i Cadetti, buon 11° Matteo Lugas (Promogest) in 8’27”88.

Giornata di recupero ieri per Francesca Zucca. Al Foro Italico la ranista di Fiamme Azzurre ed Esperia ha nuotato i 50 metri (la distanza meno congeniale) in un 33”13 che la colloca al 15° posto. Meglio di lei ha fatto l’altra e più giovane Senior, Martina Fanunza (Promogest), tredicesima in 32”83. Tra i Cadetti, il 29”97 in batteria colloca l’esordiente Alessandro Fiori (Esperia) in una positiva 24ª posizione. Infine, nei 400 misti Juniores, Tommaso Delogu (Sport Full Time) ha ottenuto un dignitoso 18° posto con il tempo di 4’39”27. Oggi penultima giornata, domani si chiude con i 1500 metri sl. ( c.a.m. )

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