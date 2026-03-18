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Selargius.
19 marzo 2026 alle 00:29

Ai domiciliari un cinquantaseienne per spaccio di droga 

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Un uomo di 56 anni è finito agli arresti domiciliari dopo essere stato fermato in strada dai carabinieri durante un’operazione di controllo in città. I militari si sono fatti accompagnare anche a casa dell’uomo: hanno così recuperato 50 grammi di hashish, una busta contenente 30 grammi di marijuana, cinque sigarette artigianali già confezionate e quattrocento semi di canapa indiana. Sequestrati anche due bilancini di precisione e una piccola somma in contanti.

Il 56enne ai domiciliari è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è scattato durante un ordinario servizio di perlustrazione mirato al controllo del centro della città. Nella circostanza i militari hanno individuato l’uomo, forse insospettiti da qualche movimento.

Lo hanno bloccato, decidendo poi di effettuare un controllo presso la sua abitazione, con il recupero delle droghe leggere e dei bilancini di precisione. Durante la stessa operazione i carabinieri hanno effettuato diversi posti di blocco nel centro abitato e nelle periferie, con il controllo di una ventina di persone.

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