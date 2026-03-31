Adotta un’aiuola, il Consiglio approva il regolamento 

Rendere il paese più decoroso e più pulito coinvolgendo cittadini, enti, associazioni e scuole. Con questa finalità il consiglio comunale ha approvato il regolamento sul verde partecipato, che consentirà a tutti di poter contribuire alla cura degli spazi verdi urbani. Nelle prossime settimane ci sarà l’avviso e si potranno ricevere le proposte di “adozione” delle aiuole da parte della cittadinanza.

Così l’amministrazione comunale ha rivisto un regolamento già presente dal 2013 come spiega l’assessore all’ambiente Fabio Orrù: «Siamo andati a rendere più funzionale il regolamento visto che non ricevette nessuna adesione da parte della cittadinanza. Abbiamo cercato di superare le criticità portandolo nella commissione stato e regolamento: prima le aree che potevano essere prese in carico erano molto grandi e onerose per i soggetti che le avrebbero dovute gestire».

Ora, aggiunge, «diamo a cittadini la possibilità di proporre loro stessi le aree che vogliono adottare. Chi andrà a farsi carico di queste aree lo farà in maniera gratuita e potranno partecipare al bando cittadini, enti, associazioni, scuole, attività imprenditoriali. Verrà proposto un progetto di manutenzione ordinaria dell’area che sarà portato avanti da chi gestirà gli spazi verdi mentre il Comune si occuperà della manutenzione straordinaria come nel caso delle potature impegnative o delle opere murarie. Inoltre, «si potrà richiedere all’ufficio competente il ritiro degli sfalci. La concessione durerà tre anni salvo proroghe».

Sulla stessa linea il sindaco Stefano Altea: «Il decoro del nostro paese, oltre che dalle manutenzioni puntuali da parte del Comune, passa anche dalla disponibilità della popolazione a contribuire a rendere ancora più bello e curato il nostro paese».

Il regolamento è stato approvato dalla commissione di cui fanno parte diversi consiglieri comunali come Bebo Casu: «Ora i cittadini hanno la possibilità di contribuire al verde del paese. Auspichiamo che le correzioni al regolamento favoriscano adesioni». A San Gavino gli spazi verdi sono numerosi ma spesso, soprattutto nelle periferie, le aiuole o altri polmoni verdi non vengono curati al meglio. La speranza è quella di un’inversione di tendenza per rendere la cittadina ancora più vivibile. (g.pit. )

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