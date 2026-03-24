Adesso tocca alla Sardegna 

L'atletica italiana festeggia i successi ai mondiali indoor di Torun e si prepara ad affrontare la stagione su pista. In Polonia gli Stati Uniti hanno presentato una formazione ricca di seconde e terze linee e che molti Paesi, soprattutto africani, non frequentano le specialità al coperto come poi fanno nel corso della stagione estiva. Ma ciò non toglie che gli ori di Battocletti, Diaz, Dosso e i piazzamenti di Furlani e Iapichino non hanno risentito di certo della mancanza di avversari.

I sardi

Alla stagione indoor d'altronde non hanno preso parte per scelta tecnica neppure i velocisti di punta dell'atletica isolana, Lorenzo Patta, Dalia Kaddari e il più giovane Diego Nappi, che proprio in questi giorni sono impegnati a Roma nel primo dei tre raduni che li porteranno ai Mondiali di staffette in programma a Gaborona, in Botswana, il 2 e 3 maggio con partenza prevista per il 28 aprile. Al raduno è presente anche Fabrizio Fanni, tecnico della Kaddari, da tempo collaboratore del responsabile nazionale del settore staffette, il catanese Filippo Di Mulo.

Gli impegni internazionali degli azzurri inizieranno però già il 12 aprile a Brasilia dove si disputeranno i Campionati Mondiali a squadre di marcia e la Sardegna sarà ben rappresentata da Andrea Agrusti. Il marciatore sassarese, in forza alle Fiamme Gialle, sarà in gara nella maratona, nella quale proprio quest'inverno ad Acquaviva delle Fonti si è aggiudicato il titolo italiano assoluto, il suo terzo in carriera, in 3h19’46” (ma vanta un personale di 3h03’55”). Come è noto la gara sulla distanza dei 42,195 km è entrata da quest'anno nel programma tecnico internazionale insieme alla mezza maratona sui 21,097 km. Dallo specialista della 50 km (o, se vogliamo, a questo punto ex specialista) si attende una stagione intensa, dopo il “rilassamento” dello scorso anno.

I giovani

Detto in precedenza degli sprinter isolani di punta, con altrettanta enfasi si può parlare della giovanissima Laura Frattaroli (Tespiense Quartu), già plurititolata a livello nazionale con i suoi titoli nelle categorie Cadette (300 metri), Allieve (400) e freschissimo Juniores sui 400 metri indoor. A lei si vanno ad aggiungere la compagna di squadra Aurora Aresu e gli ostacolisti Francesco Cherchi (Cus Sassari), entrambi a medaglia ai campionati italiani under 20, e Francesco Alpigiano (nuorese che veste la maglia del Cus Cagliari), che dopo aver lasciato le prove multiple si è dedicato pienamente al giro di pista con barriere. I quattro prenderanno parte al raduno della nazionale giovanile in programma a Formia dal 2 al 4 aprile e con loro ci sarà anche Massimo Fanni, tecnico di Frattaroli e Aresu. L'obiettivo per gli under 20 sono i campionati mondiali di categoria previsti dal 5 al 9 agosto a Eugene (Stati Uniti). Per questi la Frattaroli ha già conquistato il pass sui 400 metri e Diego Nappi non dovrebbe avere difficoltà nell'ottenerlo (si parla di un “mediocre”, per lui, 21”25) alla prima occasione utile.

Il calendario

Mentre nell'Isola le sedi dei vari campionati ancora non si conoscono (a parte i regionali di corsa sui 10.000 assoluti, 20' allieve e 30' allievi che si terranno domenica prossima allo Stadio dei Pini di Sassari) il calendario internazionale è già definito da tempo. Dopo i già citati Campionati mondiali di staffette, in programma a Gaborone (Botswana) il 2 e 3 maggio, troviamo i Campionati europei assoluti di Birmingham (Regno Unito), dal 10 al 16 agosto, i campionati europei Under 18 di Rieti, dal 16 al 19 luglio, e i Giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno a fine agosto in Italia, a Taranto.



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