VaiOnline
Il lutto.
30 novembre 2025 alle 00:23

Addio Padre Eligio, dai party alla solidarietà 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Milano. Ray-Ban e stivaletti, quando a San Siro giocava Gianni Rivera lui c’era sempre. Ma dietro l’aspetto anticonformista e l’amore per il Milan che fra gli anni ’60 e ’70 gli valsero i nomignoli di “Frate by night” e di “Frate dribbling”, Padre Eligio Gelmini era un prete vero. Fondatore del primo Telefono Amico e della prima comunità di recupero per tossicodipendenti, Mondo X, il religioso è morto a ieri 94 anni. «Non sarò un figlio quieto ma la libertà da ogni cosa e l’amore all’Uomo - aveva detto - hanno dato pace al mio cuore e passione alla mia vita». Nato a Bisentrate, una frazione di Pozzuolo Martesana (Milano), Angelo Gelmini era fratello minore di un altro religioso, Pierino Gelmini, a sua volta fondatore delle Comunità incontro. Francescano, da consigliere spirituale del Milan frequentò numerose feste attirandosi qualche critica. Ma quando la città iniziò a scoprire i morti d’eroina, fu tra i primi ad aprire le porte ai tossicodipendenti. «Incontrai padre Eligio a una iniziativa in cui si parlava di giovani - raccontò Rivera, che col suo sostegno provò a comprare il Milan con un azionariato popolare - Scoprii un mondo del tutto diverso da quello dorato in cui vivevo e me ne innamorai subito. Da allora, appena posso vado a trovare i ragazzi di Mondo X».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, non basta il cuore

Vantaggio di Esposito, poi la Juventus la ribalta con Yildiz 
l nello sport
Regione

Progressisti a congresso: Zedda eletto segretario, patto di lavoro con il Pd

Il partito cambia lo statuto interno e si dà una dimensione nazionale  
Alessandra Carta
Cronaca

Schianto sulla 131, muore a 40 anni: lascia un figlio piccolo

Una delle tre auto coinvolte avrebbe  imboccato la superstrada dalla complanare 
Marco Noce
Intervista su Videolina: aree idonee, servitù, rinnovabili

«Il Governo taglia fuori le Regioni: pronti a ricorrerre alla Consulta»

Il segretario del Pd Silvio Lai parla dell’ultimo decreto energia 
Nicola Scano
La vertenza

Protesta sospesa dopo l’incontro tra operai e ministra

Attesa per l’incontro a Roma: «Rilanciare subito Eurallumina»  
Antonella Pani
Turismo e fede

Piace il Cammino di Bonaria

I primi pellegrini in arrivo dalla Penisola: esperienza meravigliosa 
Marilena Orunesu
La storia

«Aiutatemi a riportare  a casa mio nipote: è in ospedale a Berlino»

Manuel Desogus è di Las Plassas,  ma da dodici anni vive in Germania 
Giovanni G. Scanu
Il premio

L’Oscar del business consegnato a Dubai alla sarda Valeria Petza

L’imprenditrice opera nell’immobiliare «Tecnologia e visione, vendo strategie» 
Giuseppe Deiana
Il caso

Trappola Atreju per il Campo largo

Conte invitato al dibattito, Schlein si ritira: la premier spacca Pd e M5S 