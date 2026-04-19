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Iglesias.
20 aprile 2026 alle 00:11

Addio allo storico parrucchiere, suo il primo salone unisex  

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La città piange la scomparsa dello storico parrucchiere Claudio Dessì, avvenuta a 67 anni. Personalità molto conosciuta e apprezzata per le sue doti umane e professionali anche oltre i confini cittadini, ha rappresentato un’importante pagina della più recente storia di Iglesias. Fu infatti un lungimirante innovatore nell’ambito di quella che era la sua attività professionale (fino ad allora storicamente separata tra barbieri per uomini e parrucchieri per donne) inaugurando sul finire degli anni ’80, nel suo storico negozio di Piazza Sella, il primo salone unisex della città, divenendo così apripista e antesignano dei più moderni coiffeur. Claudio Dessì, però, era anche molto apprezzato per il suo impegno costante e disinteressato sia nell’ambito sociale che in quello sportivo. Si fece promotore e artefice di innumerevoli iniziative che lo videro sempre in prima linea con l’entusiasmo, la generosità e l’altruismo che da sempre lo hanno contraddistinto. Fra di esse, si ricorda un triangolare di calcio amatoriale tra squadre rappresentative dei parrucchieri, commercianti e politici, il cui incasso andò a favore di Telethon. Per chi desiderasse dare l’ultimo saluto, i funerali si terranno stamani alle 11 nella chiesa San Pio X, nel rione di Serra Perdosa.

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