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Lanusei.
29 luglio 2026 alle 00:44

Addio al decano dei segretari comunali 

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Se n’è andato in punta di piedi. Senza disturbare. Sguardo attento e vigile e battuta pronta fino agli ultimi mesi, Rosario Dei ha salutato tutti all’alba di ieri. Alla bella età di 96 anni. Lascia moglie e due figli.

Segretario comunale a Lanusei per tre lustri, dal 1975 al 1990, stessa professione per lungo tempo in altri paesi della sua Ogliastra, era un simbolo della pubblica amministrazione.

Corretto e scrupoloso, ha preso per mano diversi sindaci e permesso loro di evitare le trappole di una burocrazia ossessiva, talvolta esasperante. Ha visto succedersi primi cittadini di opposte fazioni, verbalizzato dichiarazioni di voto al vetriolo in consigli comunali infuocati. Tenuto sempre la barra dritta. Uomo di leggi, sapeva coniugare giurisprudenza e buonsenso. Non una fusione a freddo ma un mix alimentato da un'ironia innata e da un sarcasmo mai volgare. La capacità di sorridere faceva il paio con quella di suo fratello Tonio, indimenticato commediografo che seppe tradurre vizi e virtù degli ogliastrini in irresistibili finzioni sceniche.

Ora che gli astri gli regaleranno un sorriso, Rosario Dei saprà ricambiare nella stessa misura. E dispenserà agli angeli qualche consiglio di cucina. Chi ha assaggiato la zuppa di pesce preparata da lui nella casa di campagna a Sèssula guira di non averne mangiata altra così buona.

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