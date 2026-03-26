Addio a Savoldi mister 2 miliardi 

È morto l’ex attaccante di Napoli, Bologna e della Nazionale Beppe Savoldi, aveva 79 anni. Lo ha annunciato sui social il figlio Gianluca. L’ex calciatore fu ribattezzato “mister due miliardi” per il passaggio record dal club rossoblù a quello partenopeo nell’estate del 1975. “Se ne è andato in altra dimensione il nostro grande Beppe”, ha scritto sui profili social il figlio Gianluca, anche lui ex calciatore e ora allenatore, “i suoi luoghi, la sua casa e i suoi affetti lo hanno accompagnato fino all'ultimo momento lasciandoci custodi dei valori e dell'amore che hanno sempre costituito la cifra del suo percorso terreno”. Savoldi ha segnato 140 reti in Serie A.

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