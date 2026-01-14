Addio a Mario Pani, comunista 

È morto Mario Pani, l'ultimo baluardo della politica d'altri tempi. Due anni fa, aveva voluto essere presente alla celebrazione dei vent'anni dell'associazione Nino Carrus, di cui è stato uno dei fondatori e per anni vice presidente. Quella l'ultima apparizione pubblica in Marghine dell’ex parlamentare di Borore,deputato del Pci dal 1972 al 1983, segretario regionale dello stesso partito e consigliere comunale a Macomer e Borore. Un alito di vento lo ha portato via l'altro ieri a Cagliari, dove viveva da qualche tempo, a 90 anni. Fu un pilastro dello sviluppo del suo territorio, sempre presente, fino alla fine. «Politico attento, uomo di dialogo e di visione - scrive l'associazione Nino Carrus, ricordando la figura di Pani - ha dedicato la sua vita alla crescita dei territori interni, alla difesa dei diritti delle persone e alla costruzione di una Sardegna più giusta e coesa. La sua presenza era fatta di ascolto, competenza e una passione civile che non ha mai conosciuto stanchezza».

Mario Pani era legato al democristiano Nino Carrus da un rapporto di profonda amicizia, nonostante professassero politiche differenti. Insieme hanno fatto tanto per il territorio. «La stima reciproca e l’affetto che li univano hanno sempre superato ogni appartenenza - scrive l'associazione Nino Carrus, con la presidente Rosanna Carboni - diventando un esempio di rispetto e lealtà civile. L'esempio di Mario Pani continuerà a guidarci nel lavoro quotidiano e nel nostro impegno per i territori che lui ha amato e servito con convinzione».

Mario Pani e Nino Carrus, entrambi di Borore, hanno operato insieme per lo sviluppo del territorio, soprattutto quando entrambi, negli anni settanta, facevano parte del consiglio comunale di Macomer, schierati su fronti opposti: Pani col partito comunista e Carrus con la Democrazia cristiana.

«Mario – conclude l’associazione Carrus – è stato un punto di riferimento. Un compagno di strada capace di unire esperienza e umanità, generoso, sempre pronto a sostenere idee nuove e a incoraggiare chi si impegnava per il bene comune».

