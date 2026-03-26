Ad aprile la nuova mensa scolastica 

A Mandas si avviano verso la conclusione i lavori per la nuova mensa della scuola dell’infanzia, un intervento finanziato con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). L’opera, dal valore complessivo di 270mila euro, verrà inaugurata a metà aprile. La nuova struttura consentirà di accogliere un numero maggiore di alunni, garantendo spazi moderni e più funzionali alle esigenze dei bambini.

L’intervento si inserisce in un più ampio piano di miglioramento degli edifici scolastici. Parallelamente, infatti, il Comune ha destinato ulteriori centomila euro per mettere in sicurezza gli ambienti scolastici e assicurare condizioni ottimali per le attività didattiche.

«Siamo convinti che investire nelle scuole significhi investire nel futuro della nostra comunità», dice il sindaco Oppus, «ogni intervento a favore dei più piccoli e delle nuove generazioni è un passo verso un paese più accogliente e inclusivo». Attraverso il completamento della nuova mensa e i diversi interventi di manutenzione straordinaria, l’amministrazione cittadina conferma dunque l’attenzione verso il mondo della scuola, per la quale punta a offrire servizi sempre più efficienti e spazi adeguati alla crescita degli studenti. (sev. sir.)

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