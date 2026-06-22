Acqua di mare per le piscine, stretta nei controlli 

Stretta della Direzione marittima di Olbia sul prelievo di acqua di mare per le piscine. La Guardia Costiera ha avviato controlli su tutto il litorale di Olbia e Arzachena dopo la segnalazione della presenza di tubazioni sull’arenile con allacci a abitazioni private. A Cala Bitta il personale della Capitaneria di La Maddalena ha eseguito un provvedimento di sequestro sul demanio marittimo. L’ordinanza è stato disposta dal gip del Tribunale di Tempio, su richiesta della pubblico ministero Sebastiano Carpinato. Sono state individuate e sequestrate tubazioni per il prelievo di acqua di mare, insieme alle opere realizzate nella fascia costiera tutelata dei trecento metri, in assenza di autorizzazione. Le infrastrutture, stando a quanto rilevato dalla Guardia Costiera, sono state installate per le piscine private di strutture ricettive della zona e risulterebbero prive di autorizzazioni (costruite su un’area soggetta a vincolo demaniale).

Tre persone sono state segnalate alla Procura di Tempio per le violazioni edilizie e per il posizionamento delle tubazioni in area demaniale. Sono in corso ulteriori accertamenti su diversi tratti di litorale, ci sarebbero altre ville e complessi residenziali con allacci e condotte che prelevano acqua di mare.

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