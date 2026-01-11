Accademia Sulcitana in vetta da sola: il Decimo 07 insegue 

Accad. Sulcitana 3

Tertenia 2

Accademia Sulcitana : Grosso, Mattana, Piga (81’ Vitellaro), Orgiana, Lai, Mudu, Contu (89’ Ambu), Foddi, Piras (63’ Cacciuto), Ruggeri, Squicciarini (45’ Cardia). Allenatore Loi.

Tertenia : A. Murgia, Sgammini, Labagnara, Fiori, Floris (85’ Podda), Pilia, Lobina (61’ E. Aresu), Mameli, Demurtas, Vincis (82’ Puddu), Boi. Allenatore Salerno.

Arbitro : Calamida da Cagliari.

Reti : 15’ Squicciarini, 30’ Lobina, 55’ E. Aresu, 75’ e 90’ Cacciuto.

L’Accademia Sulcitana batte il Tertenia 3-2 al termine di una partita folle, ricca di colpi di scena e ribaltamenti continui. I padroni di casa partono forte e al 15’ passano in vantaggio con una prodezza del capitan Squicciarini, che dai 30 metri lascia partire un tiro imparabile sotto l’incrocio. Il Tertenia non si scompone e al 30’ trova il pari: Grosso para un rigore, ma sulla respinta Lobina ribadisce in rete. Nella ripresa gli ospiti completano la rimonta apparente al 55’, quando E. Aresu firma il 2-1. L’Accademia però non molla e si affida al suo bomber: al 75’ Cacciuto svetta su calcio d’angolo e di testa firma il 2-2. Quando il pareggio sembra scritto, al 90’ l’epilogo: ripartenza di Contu, cross in mezzo e ancora Cacciuto segna il 3 a 2.

