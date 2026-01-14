VaiOnline
Buoncammino.
15 gennaio 2026 alle 00:36

Abbattuto il pino, riaperto viale Giussani 

Finiti i disagi al traffico nella zona. Il Comune: «L’albero sarà sostituito» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il pino pericolante di viale Giussani è stato rimosso e la strada riaperta al traffico: è la fine, almeno nella zona di Buoncammino, del caos e dei disagi al traffico iniziati sabato con la chiusura del viale per il rischio crollo dell’albero a causa delle forti raffiche di vento. Gli operai hanno iniziato il lavoro ieri mattina presto, una volta ottenuto il via libera della Soprintendenza, e nel primo pomeriggio sono sparite le transenne dalla salita di viale Buoncammino, da piazza d’Armi, con la riapertura della strada. «Quando, come accaduto in questi giorni, per ragioni di sicurezza emerge la necessità improcrastinabile di abbattere un esemplare storico di pino d’Aleppo, gli uffici comunali si attivano per richiedere le necessarie autorizzazioni alla Soprintendenza e, appena vengono ottenute, si provvede all’intervento», ricorda l’assessora all’Ambiente, Luisa Giua Marassi.

La sostituzione

Dopo quattro giorni e mezzo di ripercussioni alla viabilità dunque la situazione tra piazza d’Armi, viale San Vincenzo, viale Merello, via Is Mirrionis e Buoncammino è ritornata alla normalità. E dal Comune fanno sapere che la pianta rimossa «verrà successivamente sostituita con un esemplare di analoga specie, come previsto dalla legge», evidenzia l’assessora. Un intervento non immediato: «Sono circa cento gli alberi abbattuti che devono essere sostituiti. Ovviamente servono le risorse economiche: appena verranno reperite, avvieremo i lavori per la sistemazione delle nuove piante». Non solo. In futuro dovranno essere abbattuti altri 150 alberi ritenuti pericolanti o a rischio crollo. Anche questi saranno poi rimpiazzati. Probabilmente il Comune avvierà un piano di sostituzione delle piante quando saranno disponibili i fondi per poter effettuare l’intervento in tutta la città.

L’analisi

«Nell’ambito della tutela e salvaguardia del patrimonio verde comunale», ricorda l’assessora Giua Marassi, «particolare importanza è dedicata alle piante in prossimità delle aree di transito pedonale e veicolare che sono circa 21mila delle circa trentamila presenti in città». Anche viale Buoncammino è stato al centro di valutazioni e monitoraggi continui: «Il pino abbattuto non era tra quelli considerati a rischio perché ci sono situazioni meteo o altri fattori che ne cambiano le condizioni». E l’intervento è stato svolto appena possibile, una volta ottenute tutte le autorizzazioni. «Ringrazio i cittadini per la pazienza dimostrata rassicurandoli sul fatto che l’albero verrà sostituito nei tempi più celeri possibili».

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Manovra

Ai Comuni due miliardi in tre anni

Il fondo unico passerà da 570 a 670 milioni. Pronto l’emendamento con l’incremento 
Roberto Murgia
Turismo

«Storia e ambiente, a Pula puntiamo anche sulla bassa stagione»

Il sindaco e la Fondazione: «Bisogna evitare l’overtourism»  
Piera Serusi
Società

Gioco d’azzardo, sindaci sardi in campo accanto alla Chiesa

Papa Leone all’udienza con l’Anci: «Piaga che rovina molte famiglie» 
Marco Noce
Magenta.

Ladro ucciso dal padrone di casa

Una coltellata al petto, i complici lo abbandonano davanti all’ospedale 
Milano.

Chiara prosciolta: «Mi riprendo la mia vita»

L’esultanza di Ferragni dopo la sentenza: «Giustizia è fatta». Il legale: «Ammirevole» 
Lo scontro

Groenlandia, gli Usa non tornano indietro «Vogliamo il controllo»

Copenaghen e Nuuk non si piegano E ora i Paesi Ue mandano i militari 