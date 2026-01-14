Abbattuto il pino, riaperto viale Giussani 

Il pino pericolante di viale Giussani è stato rimosso e la strada riaperta al traffico: è la fine, almeno nella zona di Buoncammino, del caos e dei disagi al traffico iniziati sabato con la chiusura del viale per il rischio crollo dell’albero a causa delle forti raffiche di vento. Gli operai hanno iniziato il lavoro ieri mattina presto, una volta ottenuto il via libera della Soprintendenza, e nel primo pomeriggio sono sparite le transenne dalla salita di viale Buoncammino, da piazza d’Armi, con la riapertura della strada. «Quando, come accaduto in questi giorni, per ragioni di sicurezza emerge la necessità improcrastinabile di abbattere un esemplare storico di pino d’Aleppo, gli uffici comunali si attivano per richiedere le necessarie autorizzazioni alla Soprintendenza e, appena vengono ottenute, si provvede all’intervento», ricorda l’assessora all’Ambiente, Luisa Giua Marassi.

La sostituzione

Dopo quattro giorni e mezzo di ripercussioni alla viabilità dunque la situazione tra piazza d’Armi, viale San Vincenzo, viale Merello, via Is Mirrionis e Buoncammino è ritornata alla normalità. E dal Comune fanno sapere che la pianta rimossa «verrà successivamente sostituita con un esemplare di analoga specie, come previsto dalla legge», evidenzia l’assessora. Un intervento non immediato: «Sono circa cento gli alberi abbattuti che devono essere sostituiti. Ovviamente servono le risorse economiche: appena verranno reperite, avvieremo i lavori per la sistemazione delle nuove piante». Non solo. In futuro dovranno essere abbattuti altri 150 alberi ritenuti pericolanti o a rischio crollo. Anche questi saranno poi rimpiazzati. Probabilmente il Comune avvierà un piano di sostituzione delle piante quando saranno disponibili i fondi per poter effettuare l’intervento in tutta la città.

L’analisi

«Nell’ambito della tutela e salvaguardia del patrimonio verde comunale», ricorda l’assessora Giua Marassi, «particolare importanza è dedicata alle piante in prossimità delle aree di transito pedonale e veicolare che sono circa 21mila delle circa trentamila presenti in città». Anche viale Buoncammino è stato al centro di valutazioni e monitoraggi continui: «Il pino abbattuto non era tra quelli considerati a rischio perché ci sono situazioni meteo o altri fattori che ne cambiano le condizioni». E l’intervento è stato svolto appena possibile, una volta ottenute tutte le autorizzazioni. «Ringrazio i cittadini per la pazienza dimostrata rassicurandoli sul fatto che l’albero verrà sostituito nei tempi più celeri possibili».

