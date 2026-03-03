Abbanoa, una nuova rete fognaria 

Tre milioni di euro per risolvere una volta per tutte il problema della rete fognaria di Nora, che da anni provoca disagi ai residenti e offre un pessimo biglietto da visita di Pula ai vacanzieri.

L’intervento

Il progetto esecutivo, che permetterà il rifacimento delle condotte di uno dei punti nevralgici di Pula, è stato presentato in Municipio durante un incontro tra l’amministrazione comunale e i vertici di Abbanoa. L’opera sarà finanziata integralmente dall’ente gestore di acque e fognature attraverso fondi di tariffa. L’intervento consentirà di ammodernare circa due chilometri di collettori fognari, con un significativo miglioramento dell’efficienza del sistema e rilevanti benefici sotto il profilo ambientale.

Da ottobre

Il progetto, redatto internamente dalla società per accelerare i tempi, dovrà ora ottenere il via libera della conferenza di servizi: i lavori dureranno circa 300 giorni e dovrebbero cominciare il prossimo ottobre. Giuseppe Sardu, presidente di Abbanoa, illustra i contorni del progetto: «I grandi tratti di condotta fognaria che verranno sostituiti saranno due: uno sulla Strada Su Gunventeddu e l’altro nella strada Santa Vittoria, che formano il cosiddetto “anello di Nora”, una zona di particolare pregio ambientale, turistico e storico che potrà dotarsi di una nuova infrastruttura moderna ed efficiente. Al termine dei lavori, due chilometri di nuovi collettori collegheranno la zona al depuratore di Su Squiddaxiu. Per contenere l’impatto dei lavori sulla viabilità e sulle attività locali, verrà utilizzata la tecnica del “pipe bursting”, che consente di frantumare la vecchia tubazione e posare contestualmente la nuova condotta lungo lo stesso tracciato, riducendo dal 50 al 70 per cento gli scavi tradizionali a cielo aperto. Una soluzione particolarmente significativa in un contesto ad alta vocazione turistica».

Nel frattempo, accogliendo una proposta dell’amministrazione, Abbanoa attiverà un monitoraggio straordinario dei collettori fognari, con procedure di intervento urgente in caso di sversamenti dovuti a eventi meteorici.

Il Comune

Soddisfatto il sindaco, Walter Cabasino: «Dopo anni di disagi e richieste d’intervento finalmente una buona notizia. L’intervento è complesso e richiederà del tempo, ma sarà fondamentale per risolvere una volta per tutte una situazione divenuta insostenibile per i cittadini e per i turisti che nel periodo estivo affollano Pula. I vertici di Abbanoa ci hanno assicurato la massima collaborazione, garantendo interventi tempestivi di disostruzione sia nelle fasi preliminari sia durante l’esecuzione dei lavori».

