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Carbonia.
04 maggio 2026 alle 00:10

Abbanoa: «La maxi perdita d’acqua non è di nostra competenza» 

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La maxi perdita d’acqua in via Cannas, a Carbonia, che si trascina da oltre due mesi, non deriva da una condotta di competenza di Abbanoa. E la palla, dunque, passa al Comune che dovrà capire da quale tubatura proviene dal momento che quanto l’allagamento a cui si assiste da moltissimo tempo rischia di creare disagi anche per la circolazione stradale. Peraltro il problema si è verificato in una strada che, appena un anno fa, era stata riasfaltata integralmente.

Il sospetto che la perdita fosse imputabile ad Abbanoa è escluso dallo stesso ente di gestione idrica: «Sono state prontamente verificate le segnalazioni – si legge, infatti, in una nota di Abbanoa – e appurato che non tratta della rottura di condotte idriche di competenza dell’azienda: con ogni probabilità si tratta di un versamento su strada di acqua di falda proveniente da scantinati privati e che grazie alla pendenza arriva al pozzetto: l’intervento non è in capo ad Abbanoa». L’intervento spetta dunque al Comune, dato che lo sversamento ha pure creato una voragine non indifferente che i cittadini segnalano invano, anche via social, da settimane.

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