A Spa un capolavoro di Antonelli 

Spa-Francorchamps. Capolavoro di Kimi Antonelli a Spa: oggi alel 15 (diretta Sky Sport) nel GP del Belgio, per la sesta volta quest’anno (e in carriera), partirà dalla pole position. Il leader del Mondiale si è dimostrato particolarmente a proprio agio sull'impegnativo e velocissimo circuito nelle Ardenne, il più lungo della stagione: dopo essere già stato il più veloce sia nella seconda, sia nella terza sessione delle libere, ha dominato le qualifiche, chiudendo in 1’44”361. Il bolognese della Mercedes ha preceduto di oltre tre decimi Max Verstappen (Red Bull), abile a sfruttare la scia del compagno di squadra Isack Hadjar per ottenere una insperata prima fila. Lando Norris (McLaren), che aveva conquistato la pole a Spa lo scorso anno, ha fatto registrare il terzo tempo ma partirà 13° per aver sostituito la centralina. In seconda fila ci sarà George Russell con l’altra Mercedes, accanto alla Ferrari di Charles Leclerc.

La beffa

Il monegasco ha alzato leggermente il piede dall'acceleratore nel finale, ingannato dalla bandiera gialla sventolata da un marshal, non per segnalare un incidente, ma per lo stop della vettura di Hadjar sulla corsia dei box. «Ero piuttosto seccato alla fine del mio giro. Il commissario si trovava più o meno al centro della pit-lane e ho pensato che fosse una bandiera gialla per l'ultima curva, di conseguenza ho rallentato per non rischiare», ha detto, ammettendo: «Non credo che avremmo ottenuto il secondo posto, va bene così. Non è poi così grave». «Non so cosa sia successo all'ultima curva, ma ha perso quantomeno una posizione rispetto a Russell. Però Norris sarà penalizzato e dunque la recupereremo comunque», si è lamentato il team principal Ferrari, Fred Vasseur. Terza fila per Lewis Hamilton e Oscar Piastri.

Kimi contento

Tra Q1 e Q2 «abbiamo fatto delle modifiche perché il vento era imprevedibile e rendeva tutto più difficile», ha poi spiegato Antonelli ai microfoni Sky Sport. «Dopo il Q1 mi sono detto “cavolo, siamo nei guai”. Poi mi sono sentito più a mio agio. Sono contento perché é stata una pole che ci siamo dovuti guadagnare». Ora la gara: «Sono consapevole che sarà difficile. Cercherò di fare una buona partenza, una buona uscita da curva 1 e di rimanere davanti a Verstappen alla curva 5», il suo proposito.

RIPRODUZIONE RISERVATA