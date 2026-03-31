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Via Is Arenas.
01 aprile 2026 alle 01:06

A scuola di tecnologia, l’esordio di Novitas 4.0 

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Da scuola - quasi deserta negli ultimi anni per la presenza di pochi alunni - a polo per la formazione tecnologica avanzata. Una nuova veste per lo stabile comunale di via Is Arenas, all’angolo con via Pizzetti, che diventa ufficialmente la nuova sede della Fondazione Its Academy Novitas 4.0, inaugurata ieri mattina.

L’Academy

Una scuola di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica. «L’inaugurazione della sede di Quartu della Fondazione Its Academy Novitas 4.0 è un investimento concreto sul futuro del territorio e dei giovani», il commento del presidente Alessandro Manunta. «Grazie alle risorse del Pnrr e al sostegno del Comune di Quartu, creiamo un luogo di formazione innovativo, capace di connettere competenze e lavoro e generare nuove opportunità di crescita. L’intervento di riqualificazione ha trasformato questa struttura in un vero polo dedicato alla tecnologia e all’innovazione, con laboratori avanzati e ambienti immersivi pensati per le professioni digitali. Un centro», conclude il presidente della Fondazione Novitas, «capace di integrare formazione, sperimentazione e trasferimento tecnologico al servizio del territorio».

La cerimonia

Presenti all’inaugurazione - con tanto di open day per le scuole durante la mattina - le istituzioni locali e regionali, in testa l’assessore degli Enti locali Francesco Spanedda: "L’apertura di questa scuola di alta formazione conferma l’importanza della collaborazione tra istituzioni”. Plauso anche da parte del sindaco Graziano Milia, presente con la Giunta quasi al completo, fra cui il vicesindaco Tore Sanna e l’assessora all’Istruzione Cinzia Carta: «È da anni che lavoriamo per portare a Quartu servizi di interesse metropolitano e regionale, in particolare nel campo della formazione», ha detto Carta. «Lo facciamo con l’Its Academy, lo stiamo facendo con l’Università di Cagliari nelle Distillerie Capra, e abbiamo già avviato le interlocuzioni per realizzare una Casa dello studente. L’inaugurazione di oggi è un nuovo inizio, aver centrato quest’obiettivo ci incoraggia a fare ancora di più».

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