A processo per omicidio colposo quattro medici che curarono Purgatori 

Roma. Quattro medici a processo per la morte del giornalista Andrea Purgatori, avvenuta nel luglio 2023. Il gup ha rinviato a giudizio per omicidio colposo il radiologo Gianfranco Gualdi, il suo assistente Claudio Di Biasi, la dottoressa Maria Chiara Colaiacomo e il cardiologo Guido Laudani. Il processo è fissato per il 12 gennaio davanti al tribunale monocratico. Secondo i pm, che contestano ai medici «imperizia, negligenza e imprudenza», il decesso dipese da errori diagnostici e terapeutici che avrebbero compromesso le possibilità di cura del paziente. In particolare è sotto accusa una risonanza magnetica dell’8 maggio: sarebbe stata refertata in modo errato, giungendo a una diagnosi di metastasi cerebrali in realtà mai riscontrate. Nel documento si sarebbe omesso qualsiasi riferimento alla possibile natura ischemica delle anomalie rilevate e questo, secondo l’accusa, avrebbe indirizzato in maniera fuorviante l’intero percorso clinico.

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