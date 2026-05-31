A passo lento  sulle strade  provinciali 

Sulla strada provinciale 28, tra Gairo e Ponte San Paolo, si va a passo lento: 50 chilometri orari. Velocità lumaca (30 orari) all’altezza del Ponte Tricoli, su cui verranno effettuate verifiche tecniche e prove di carico, e dello stesso Ponte San Paolo, sottoposto a monitoraggio visivo periodico. Sono le novità sul diario della viabilità di competenza provinciale. «Massima attenzione alla sicurezza viaria e pianificazione strategica», hanno annunciato gli amministratori provinciali dopo fatto il punto sugli interventi e sulle misure di riduzione del rischio avviate lungo strada 28, a seguito delle recenti ispezioni dei tecnici dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali. «Le limitazioni temporanee della velocità e la nuova segnaletica sulla Provinciale 28 non sono provvedimenti isolati, ma misure immediate di mitigazione del rischio, necessarie per avviare una pianificazione progressiva di messa in sicurezza dell’intera tratta», hanno spiegato gli amministratori. La Provincia ha differenziato le urgenze immediate dai progetti a lungo termine, attivando un pacchetto di interventi su tre fronti principali: 1,7 milioni per pavimentazione e segnaletica sui tratti più ammalorati della 28 e di altre arterie, 1,2 milioni per il monitoraggio e il ripristino prioritario dei guardrail, assenti in più punti del reticolato viario provinciale.In attesa che l’ente dia sostanza ai progetti di adeguamento della 27 tra Tortolì e Villagrande, dal confronto è emersa la decisione di avviare il procedimento per la provincializzazione della strada di Sa Mardona. Intanto, sono cominciati nei giorni scorsi gli interventi di pulizia delle cunette e la potatura della vegetazione. (ro. se.)

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