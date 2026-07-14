A fine luglio i sassaresi conosceranno le avversarie 

I rossoblù conosceranno l’organico e il calendario negli ultimi giorni del ritiro a Buddusò. La Lega Pro ha reso noto che il 29 luglio verrà ufficializzato l’organico delle 60 società e sarà definita la composizione dei gironi. La Torres sarà nel Girone B. Il giorno successivo, il 30 luglio alle ore 12, verranno difusi i calendari dei tre raggruppamenti. La programmazione delle prime partite, con date e orari, verrà invece pubblicizzata il 31 luglio.

La squadra sassarese nel frattempo continua tra visite mediche e allenamenti pomeridiani sul campo del Latte Dolce. Venerdì la formazione allenata ancora da Alfonso Greco partirà per il ritiro di Buddusò, dove resterà due settimane, sino al 31 luglio, giornata nella quale disputerà anche una partitella di allenamento con l’Alghero. Sono stati fissati altri due allenamenti congiunti che verranno disputati sempre sul campo sassarese di via Leoncavallo: il 5 agosto con l’Ossese e il 9 agosto coi padroni di casa del Latte Dolce.

Il 14 agosto, apertura della stagione con la Coppa Italia, mentre il campionato prenderà il via il 21 agosto. (g. m.)

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