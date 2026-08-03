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La cerimonia.
04 agosto 2026 alle 00:19

A Dublino il ricordo degli anatomisti sardi 

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Da Cagliari a Dublino con un percorso intensivo di formazione dedicato agli studenti del corso di laurea internazionale di Medicine and Surgery dell’università del capoluogo. La prima edizione di “The Silent Teacher” si è conclusa al Trinity College di Dublino, in Irlanda, ha coinvolto un gruppo selezionato di studenti del secondo anno, scelti in base al merito e alle competenze linguistiche. Il progetto, coordinato dal dottor Marcello Trucas, nasce dalla collaborazione tra la Discipline of anatomy della school of medicine del Trinity College e la Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università di Cagliari. Gli studenti hanno così partecipato attraverso attività di dissezione anatomica su donatori, laboratori, workshop e approfondimenti clinico-chirurgici.

Riconoscimenti

Nel corso della cerimonia finale sono stati assegnati i “Silent Teacher Awards 2026”, riconoscimenti dedicati a tre illustri anatomisti cagliaritani: Carolina Buttignon, Luca Conforti e Aivars Cifinelli. Il professore del Trinity College Dublin, Denis Barry, ha espresso apprezzamento per il livello raggiunto dagli studenti cagliaritani, sottolineandone la preparazione e la dedizione durante l'intero percorso formativo. Durante il soggiorno gli studenti hanno inoltre avuto l'opportunità di conoscere le attività del Corpus Research Group, nato dalla collaborazione scientifica tra i due atenei. A suggellare il progetto, la consegna di una pergamena all’istituto irlandese da parte dell’univesità cagliaritana per l'ospitalità ricevuta e testimonianza del rapporto accademico e scientifico sviluppato tra le due istituzioni.

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