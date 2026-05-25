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Prima Categoria.
26 maggio 2026 alle 00:17

A 45 anni l’ultima in campo di Porcu 

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Un gol nella sua ultima partita, che non è servito per vincere ma che ha permesso di chiudere una lunghissima e gloriosa carriera. È quello che ha realizzato Pierluigi Porcu domenica, nella sconfitta per 2-3 della Gioventù Sarroch ai playoff di Prima Categoria contro l’Antiochense, e che ha completato le attività in campo per il difensore centrale classe ‘80, 46 anni il prossimo 6 luglio, una colonna del calcio sardo.

Dagli esordi fra i “grandi” nel 1998 col Selargius, dove segnò nei playoff di Serie D, poi la Torres in C1, la Villacidrese in D e tanti campionati vinti: l’Eccellenza nel 2009 col Selargius e nel 2015 col Castiadas, la Promozione nel 2019 con la San Marco Assemini, nel 2023 col Villasimius e nel 2024 col Monastir. Un totale di 29 stagioni in campo, una con la Primavera del Cagliari, per 731 presenze e 75 gol: numeri eccezionali.

«Si chiude un capitolo stupendo della mia vita e non vedo l’ora di scriverne uno nuovo», il messaggio con cui Porcu ha annunciato il suo addio al calcio giocato. «Tutto ha un inizio e tutto ha una fine. Dopo 30 anni termina questo lunghissimo viaggio. Tanti sogni realizzati e altri che sono rimasti dentro un cassetto. Mi mancherai caro pallone, mi mancherà quel mal di pancia prima della partita e quell’adrenalina che solo una vittoria al 94’ ti può dare». Con due ringraziamenti: «A tutti quelli che ho incontrato in carriera e, soprattutto, alla mia famiglia». (r. sp.)

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