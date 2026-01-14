“1 Point Slam”, Sinner battuto  da un dilettante 

In attesa del sorteggio degli Australian Open, che avverrà stanotte (l'Italia ha cinque teste di serie) e, a Melbourne già si respira l'atmosfera del torneo. Tra gli eventi di avvicinamentoil bizzarro ma riuscito “Million Dollar 1 Point Slam”: mini torneo esibizione al Rod Laver Arena di Melbourne dove i dilettanti hanno sfidato i professionisti su un'unica palla da giocare; in palio per il vincitore finale un milione di dollari australiani. E come in una favola la vittoria, e soprattutto il milione, sono andati al giocatore che nessuno si aspettava: il suo nome è Jordan Smith. Ha 29 anni ma da giovane era considerato uno dei più promettenti tennisti australiani insieme a Cameron Norrie. Attualmente è un dilettante e lavora come maestro alla Castle Hill Tennis Academy, gestita dalla sua famiglia. Lungo il percorso Smith ha battuto a sorpresa Jannik Sinner. Il numero 2 al mondo ha sbagliato la sua unica battuta (i non-pro hanno due battute e hanno il vantaggio di scegliere se servire o meno), dando il punto all'avversario. Sinner ne ha poi subito riso, una reazione che ha avuto anche Carlos Alcaraz, sconfitto ai quarti dalla greca Maria Sakkari. Decisiva una palla corta mandata in rete dal murciano che dopo l'errore si è buttato a terra ridendo.

Lo show è stato un successo e ha avuto il merito di riportare l'attenzione sul tennis in vista del primo grande evento dell'anno. Tutti i giocatori hanno raggiunto il continente down under , qualcuno anche da molti giorni partecipando ai tornei locali o a quelli in Nuova Zelanda. Il tema è sempre la sfida tra Sinner e Alcaraz con gli altri che proveranno a sorprenderli e ad inserirsi nella corsa a due tra il campione italiano e quello spagnolo. Intanto sono state assegnate ufficialmente le teste di serie. Cinque, quattro nel torneo maschile e una nel femminile, saranno italiane. Tra gli uomini oltre a Jannik Sinner (2), ci sono Lorenzo Musetti (5), Flavio Cobolli (20) e Luciano Darderi (22). Tra le donne l'unica azzurra testa di serie è Jasmine Paolini (7).

Proseguono intanto le qualificazioni: al turno decisivo approdano Stefano Travaglia, Giulio Zeppieri e Francesco Maestrelli, oltre a Lucia Bronzetti. Fuori Federico Cinà, Francesco Passaro, Lucrezia Stefanini e Silvia Ambrosio.

