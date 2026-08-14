Il cadavere di un'anziana di 71anni è stato ritrovato all'interno di un armadio in un appartamento a Roma, nel quartiere di Tor Bella Monaca. La donna sarebbe stata uccisa dal figlio 51enne che, rintracciato e fermato, avrebbe ammesso l'omicidio.

Ad allertare i carabinieri sono stati i familiari, che non avevano più notizie di lei, preoccupati per le liti della donna con il figlio, il quale chiedeva soldi per comprare droga: l'ipotesi è che la donna sia stata uccisa durante l'ennesima lite.

Il corpo della vittima ha ferite alla testa e fratture al volto. Indagano i carabinieri di Tor Bella Monaca e della compagnia di Frascati.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata