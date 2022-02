Dalla collaborazione tra Growens, società attiva nel settore delle cloud marketing technologies, Crea, il centro per l'innovazione e l'imprenditorialità dell'Università di Cagliari, e The Net Value, la community di innovatori fondata nel 2009 per supportare l'imprenditoria digitale sul territorio sardo, è nato il Cagliari Innovation Lab, nuovo centro di ricerca e sviluppo dedicato all'innovazione tecnologica.

Il Lab ha come obiettivo quello di dare un contributo alla creazione di percorsi formativi per professioni digitali e all'individuazione di figure che possano alimentare la crescita di Growens non soltanto attraverso la valorizzazione di nuovi talenti locali, ma anche attraverso l'attrazione di figure professionali specialistiche a livello internazionale.

"Vogliamo creare un vero e proprio acceleratore di innovazione per creare nuovi spin-off di prodotto e individuare nuove potenziali aree di business – ha spiegato Michele Cappellini, Chief Information Officer di Growens –. Grazie alla partnership con Crea e The Net Value potremo attingere a un ricco bacino di nuovi talenti e contribuire alla loro formazione attraverso l'erogazione di borse di studio e attività di mentoring per alcuni progetti di start-up".

"Da incubatore la nostra mission è da sempre quella di contribuire a supportare l'innovazione e l'imprenditoria sul territorio sardo mettendo in contatto start up, figure professionali e aziende più sviluppate per generare idee innovative – ha commentato Mario Mariani, fondatore di The Net Value –. Con Growens abbiamo concluso un accordo per il nostro corso per Junior Full-stack Developer, che ogni tre mesi metterà a disposizione dell'azienda 15 candidati tra cui selezionare i nuovi talenti per l'Innovation Lab."

"Grazie all'esperienza maturata attraverso il Contamination Lab, in questi anni abbiamo costruito un ecosistema a supporto di chi intende generare sviluppo e innovazione a partire dal bagaglio di competenze e conoscenze scientifiche dell'Ateneo – ha concluso Maria Chiara Di Guardo, direttrice del Crea –. Il Cagliari Innovation Lab rappresenterà il luogo d'incontro ideale per giovani aspiranti imprenditori ed imprenditrici".

(Unioneonline/F)

