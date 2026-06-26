Le aziende iscritte sono 293, provenienti da tutta l’Isola: 92 saranno premiate nel corso della serata di gala dopo il percorso di selezione svolto dalle giurie. Numeri in crescita per l’edizione numero 11 di Sardinia Food Awards, il più importante appuntamento dedicato alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari della Sardegna. Saranno oltre 250 gli ospiti attesi sabato 27 giugno al Golf Club Is Molas. Interverrà anche l’assessore regionale all’Agricoltura Francesco Agus.

«Undici anni fa questo progetto nasceva con un obiettivo molto semplice: dare il giusto riconoscimento alle aziende che ogni giorno rappresentano con passione e sacrificio l'eccellenza agroalimentare della Sardegna. Oggi», evidenzia Donato Ala Giordano, ideatore e patron del premio, «i numeri ci dicono che quella intuizione era giusta. Il nostro impegno continuerà ad essere quello di valorizzare le aziende non solo con un premio, ma creando opportunità di promozione, relazioni commerciali e visibilità durante tutto l'anno».

Tra i momenti più attesi della serata anche l’assegnazione del premio speciale Coldiretti "100x100", dedicato ai sardi che rappresentano un modello di qualità, identità nel mondo. Il premio Bio a cura del Distretto Bio Sardegna che assegnerà un unico premio alla migliore azienda Bio. L'elenco ufficiale completo di tutti i vincitori dell'edizione 2026 sarà pubblicato a partire da domenica 28 giugno sul sito ufficiale www.sardiniafoodawards.com

(Unioneonline)

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