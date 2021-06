Le compagnie di navigazione Tirrenia, Moby, Sardinia Ferries, Grandi Navi Veloci e Grimaldi Lines hanno firmato un protocollo d’intesa con l’associazione “Sardegna verso l’Unesco” per avviare una stretta collaborazione in vista dell’arrivo estivo di turisti e residenti nell’Isola.

In particolare, con l’accordo le aziende si impegnano a implementare azioni di tutela, sponsorizzazione, valorizzazione del patrimonio storico e culturale rappresentato dai nuraghi.

L’associazione fornirà materiale audiovideo, che verrà messo a disposizione delle centinaia di passeggeri che giungeranno via mare. I viaggiatori avranno così la possibilità di conoscere da vicino questi monumenti.

“Oggi mettiamo le basi per veicolare la conoscenza e il sapere. Grazie a questi formidabili supporter puntiamo a far arrivare forte e chiaro un messaggio straordinario, quello legato all’importanza della civiltà nuragica – ha spiegato il Presidente dell’Associazione Michele Cossa –. Anche la Sardegna, in gravissimo ritardo rispetto a tutti quei Paesi che hanno saputo fare della propria storia il principale strumento di sponsorizzazione, oggi può aspirare a diventare meta di interesse anche e soprattutto in riferimento alla cultura millenaria che esprime. Un risultato a cui si potrà arrivare grazie anche al fondamentale contributo che oggi arriva dalle compagnie di navigazione – ha concluso - che con questa firma si dimostrano pronte, sensibili e attente verso la nostra Isola”.

Secondo l’assessore regionale dei trasporti Giorgio Todde, “possiamo davvero far fare alla Sardegna quel salto verso la destagionalizzazione a cui da sempre aspiriamo, offrendo attrattive che si prestano ad essere fruite anche oltre i mesi estivi. Il coinvolgimento delle compagnie di navigazione in questo percorso può aprire la strada ad altre forme di collaborazione, per esempio valorizzando la ricca e variegata offerta enogastronomica della nostra Isola”.

Roberto Patrizi, direttore commerciale di Tirrenia, ha ricordato il legame storico tra la compagnia e l’Isola: “Abbiamo sposato immediatamente l’iniziativa perché siamo convinti della sua bontà e delle prospettive di sviluppo che da essa possono discendere, anche in ordine alla valorizzazione dei prodotti enogastronomici, di grande qualità, che noi a bordo già offriamo”.

Chiara Giovine, Trade Manager presso GNV, ha detto che la compagnia è “orgogliosa di partecipare a una iniziativa che coinvolge tutti gli operatori della Sardegna turistica. Una strategia condivisa è importantissima per far realizzare all’Isola quella differenziazione dell’offerta di cui c’è necessità”

Per Francesca Marino, Passenger department manager di Grimaldi, “viste le difficoltà per gli spostamenti esteri, gran parte dei passeggeri saranno probabilmente provenienti dall’Italia: Crediamo molto nella destagionalizzazione e pensiamo che puntando sul patrono archeologico i numeri possano crescere in modo importante”.

Cristina Pizzuti, responsabile comunicazione e marketing di Sardinia Ferries, ha sottolineato che “molto importante è la qualità del messaggio, che dev’essere veicolato in modo efficace. I passeggeri hanno bisogno di informazioni precise, e sono felice che ci si stia muovendo in questa direzione. Far emergere le peculiarità è di fondamentale importanza: la Sardegna può davvero puntare anche su un tipo di turisti diversi da quelli a cui è abituata”.

Al progetto hanno già aderito le Università di Cagliari e il mondo sardo della ricerca, della scienza e dello sport, con il contributo del Cagliari e della Dinamo Sassari.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata