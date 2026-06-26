Un nuovo collegamento marittimo settimanale dedicato al trasporto di animali prenderà il via da domenica 28 giugno dal porto industriale Cocciani di Olbia. Il servizio consente di rispettare i requisiti igienico-sanitari e di benessere animale, assicurando adeguata ventilazione, spazi idonei e una gestione del viaggio compatibile con le esigenze dei capi trasportati, oltre alla disponibilità di sistemazione in cabina per gli autisti. Inoltre gli orari di partenza e di arrivo saranno compatibili con le esigenze del mercato.

L'introduzione di questa linea dedicata da Olbia rappresenta una soluzione immediata ed efficace, che permette agli autotrasportatori del Nord Sardegna di disporre di un punto di imbarco più vicino al proprio bacino operativo per l'invio dei capi di bestiame ai centri d'ingrasso del Nord Italia. Verranno così ottimizzati i tempi di percorrenza, ci sarà una riduzione dei costi e un miglioramento complessivo della competitività delle imprese del settore.

L'attivazione del servizio è stata voluta dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che più volte ha proposto una soluzione concreta che andasse incontro alle difficoltà segnalate dal comparto zootecnico sardo che, durante la stagione estiva, incontra enormi difficoltà nella movimentazione dei capi sui traghetti ro-pax, a causa delle alte temperature. Salvini ha espresso soddisfazione per la sinergia messa in campo dall'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna e la Regione.

(Unioneonline)

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